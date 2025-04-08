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DHA

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, çökmenin neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ve farklı hastanelere 93 ambulans sevk edildiğini açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Acil Durum Yönetimi Direktörü Juan Manuel Mendez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Birçoğunun hala hayatta olduğunu tahmin ediyoruz. Bu nedenle ekipler, enkazdaki son kişiyi bulana kadar durmayacaklar." dedi.