Donald Trump ABD medya kuruluşlarını hedef aldı: Fonları iade edin

AA

Geçtiğimiz aylarda Donald Trump 4 yıllık aranın ardından yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak koltuğuna oturdu.

Görevine başlamasının ardından çok konuşulacak açıklamalara imza atan ABD Başkanı Trump, bu kez bazı medya kuruluşlarını gündeme taşıdı.

Paylaşımında Trump, bazı medya kuruluşlarını hükümetten fon almakla suçladı.

FONLARIN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ABD haber kuruluşlarının eski Başkan Joe Biden yönetiminden yüklü miktarda para aldığını öne sürerek, bu fonların vergi mükelleflerine iade edilmesi gerektiğini savundu.

AMACIN HABER İÇERİKLERİNİ ETKİLEMEK OLDUĞUNU SAVUNDU

Paylaşımlarında Trump, Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia ederek, bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını öne sürdü.

"REUTERS'IN, 9 MİLYON DOLAR ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Trump, ABD'li milyarder Elon Musk’ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) konuyla ilgili verilerine atıf yaparak, "Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından ‘geniş çaplı sosyal aldatmaca’ çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen." diye yazdı.

"POLİTİCO'YA HİÇBİR ŞEY YAPMADAN NEDEN MİLYONLARCA DOLAR ÖDENDİ?"

Politico'yu da hedef alarak, kuruluşun neden milyonlarca dolar aldığını soran Trump, "DOGE: Politico'ya hiçbir şey yapmadan neden milyonlarca dolar ödendi? Basını satın mı alıyorlar? parayı vergi mükelleflerine geri ödeyin." ifadelerini kullandı.

"THE NEW YORK TIMES'I AYAKTA TUTAN BU PARA MI?"

The New York Times’ın da hükümet fonlarından yararlandığını ima eden Trump, "(Joe Biden yönetimi) Batmakta olan The New York Times'a ne kadar ödedi? Onu ayakta tutan bu para mı? Basını satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.