ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve ABD'nin aralarındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 10.09.2025 06:01
Donald Trump, ABD ve Hindistan'ın müzakerelere devam ettiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "Hindistan ve ABD'nin iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gelecek haftalarda görüşmeyi beklediğini belirten Trump, "İki büyük ülkemiz için de başarılı bir sonuca ulaşmakta hiçbir zorluk yaşanmayacağından eminim" değerlendirmesinde bulundu.

TARİFE GERİLİMİ

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'ın 'Rus petrolü satın aldığı' gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

