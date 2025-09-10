Donald Trump, ABD'de bıçaklanan kadın hakkında konuştu

ABD'de bu cinayetle çalkalanıyor...

23 yaşındaki Iryna Zarutska, Ukrayna'daki savaşın yıkımından kaçarak Amerika'da daha güvenli bir hayat kurmak istedi ancak cinayet kurbanı oldu.

Bir pizzacıda çalışmaya başlayan Zarutska, 22 Ağustos'ta çalıştığı pizzacıdan çıkarak eve dönmek üzere saat 22.00 civarında Kuzey Carolina, Charlotte'ta Lynx Mavi Hattı'na ait trene bindi.

GENÇ KADINI 3 KEZ BIÇAKLADI

Zarutska, trenin hareket ettiği sırada boş bir koltuğa geçip oturdu.

Kimseyi rahatsız etmeden elindeki cep telefonuyla ilgilenen Zarutska'nın arkasında, 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. bekliyordu.

Yerel kaynaklara göre, aradan geçen dört dakikanın ardından Brown Jr., katlanır bir bıçak çıkarıp öne atılarak, en az biri boynundan olmak üzere Zarutska'yı üç kez bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Trenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Brown Jr.'ın vagonda yürüdüğü, bu sırada bıçaktan kanların trenin zeminine aktığı, üzerindeki kıyafeti çıkardığı ve yolcuların kendisinden akan kanı fark etmeye başladığı sırada kapının önünde beklediği görüldü.

Kadının trendeyken hayatını kaybettiği belirlendi.

AMERİKA BUNU KONUŞUYOR

Olayın yayılmasının ardından ABD genelinde vatandaşlar, bu olayı konuşmaya ve paylaşmaya başladı. Başkan Donald Trump'ın da yorum yaptığı olay, dünyada gündem oldu.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Donald Trump, Iryna Zarutska'nın katilini "hayvan" olarak değerlendirdi ve adalete teslimini isted,.