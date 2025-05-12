Donald Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını yüzde 80'e kadar düşürecek kararnameye imza atacak

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sonraki paylaşımında önemli bir haberi duyuracağını ifade ederek bunun 'en önemli ve en etkili paylaşımlarından biri' olacağını belirtti.

Daha sonra yaptığı paylaşımda ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkati çeken Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

İLAÇ FİYATLARINI YÜZDE 80'E KADAR DÜŞÜRME HEDEFİ

Trump, Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine işaret ederek, "Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila yüzde 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.

Trump, bu adımın ülkeye trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.