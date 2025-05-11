Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye saldırı planını boşa harcanan çaba olarak görüyor

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bine yaklaştı.

Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu da belirtiliyor.

NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze stratejisini onaylamadığı öne sürüldü.

Trump'ın İsrail'in kapsamlı saldırı planını kendisinin ortaya attığı Gazze Şeridi'nin yeniden inşası vizyonuna müdahale olarak gördüğü ve yakın çevresiyle görüşmelerinde İsrail yönetiminin kapsamlı saldırı planını 'boşa harcanan bir çaba' olarak nitelendirdiği belirtildi.

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA GÜVEN SORUNU

Öte yandan Netanyahu'nun ABD'nin nükleer müzakereler yürüttüğü İran'a yönelik tutumundan ve Husiler ile ateşkes yapmasından rahatsızlık duyduğu ve hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.

NBC'ye konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail'in ABD'nin İran ile nükleer anlaşma imzalama ihtimalinden endişe duyduğunu iddia etti.

İsrail basınında Trump ile Netanyahu arasında 'ciddi güven sorunu' olduğu ve Trump'ın Orta Doğu'da Netanyahu olmaksızın ilerleme kararı aldığı yorumlarına yer veriliyor.