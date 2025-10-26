Donald Trump Asya turuna dans ederek başladı ABD Başkanı Donald Trump, yatırımlar ve barış anlaşmalarının masaya yatırılacağı Asya turuna adım attı. Tura Malezya'da başlayan Donald Trump, kendisini karşılayan dans ekibine eşlik etti.

Göster Hızlı Özet ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna Malezya'da dans ederek başladı.

Malezya Başbakanı tarafından karşılanan Trump, kırmızı halıda yerel dansçılara eşlik etti.

Trump'ın Asya turu, yatırımlar ve barış anlaşmalarını içeren bölgesel zirveleri kapsayacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. ABD Başkanı Donald Trump cuma gecesi Beyaz Saray'dan ayrılarak Asya'ya doğru yola çıktı. Bu, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Asya kıtasına yaptığı ilk seyahat olacak. ASYA TURU'NA MALEZYA'DAN BAŞLADI Trump'ın Asya turu (ASEAN) kapsamında Trump'ın Malezya, Japonya ve Güney Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkanlık uçağı Air Force One ile turun ilk durağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı. YEREL DANSÇILARA EŞLİK ETTİ İbrahim'le selamlaşan Trump, kırmızı halıda kendisini karşılayan yerel dansçılara eşlik etti. Trump'ın dans figürleri ve keyifli anları ise basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Ardından ABD ve Malezya bayraklarını alarak Enver ile birlikte limuzinine binip şehre doğru yola çıktı. İLK DURAĞI KUALA LUMPUR Trump'ın turdaki ilk durağı Kuala Lumpur'daki bölgesel bir zirve olacak. Trump'ın ASEAN zirvesindeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak. Dünya Haberleri Hamas: İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak için yeni bölgelere girilecek

Fransa'da Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı

Pentagon'un asker maaşlarını ödeyebilmek için bağış alması ABD'yi karıştırdı