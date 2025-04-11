Donald Trump: Başkan olsaydım Rusya - Ukrayna savaşı asla başlamazdı

Haber Merkezi

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılından bu yana devam eden savaşta ateşkese ulaşmak için müzakereler tüm hızıyla sürüyor.

Son görüşme, Türkiye'nin de arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleşti.

Görüşmelerin ardından ABD Özel Temsilcisi Steve Wittkoff Putin ile görüşmek üzere bugün Rusya'ya gitti.

DONALD TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Görüşmelere ilişkin hiçbir açıklama yapmayan ABD Başkanı Donald Trump, sessizliğini bozdu.

Kendisine ait Truth Social platformunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, savaşın nedenini tekrar Biden yönetimine bağladı.

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM SAVAŞ BAŞLAMAZDI"

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın Joe Biden'ın 'beceriksizliği' nedeniyle çıktığını birçok kez dile getiren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya harekete geçmeli, çok sayıda insan ölüyor, binlerce insan korkunç ve anlamsız bir savaşta ölüyor. Asla yaşanmaması gereken ve benim başkanlığımda asla yaşanmayacak bir savaştı.