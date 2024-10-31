Donald Trump: Benim yönetimimde Orta Doğu'da tekrar barış sağlanacak

DHA

5 Kasım 2024 günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerine sayılı günler kaldı.

Seçim yarışı; Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığının kesinleşmesi gibi gelişmeler ile daha da kızıştı.

Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimler, heyecan verici açıklamalara da sahne oluyor.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD başkanlık seçimlerine günler kala Orta Doğu’daki gerilim hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ORTA DOĞU'DA KALICI BİR BARIŞA DÖNÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM"

Trump açıklamasında, kendi yönetiminde Orta Doğu’da barış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Benim yönetimim sırasında Orta Doğu'da barış vardı ve çok yakında yine barış olacak. Kamala Harris ile Joe Biden'ın neden olduğu sorunları çözecek ve Lübnan'daki acı ve yıkımı durduracağım. Orta Doğu'da kalıcı bir barışa dönüldüğünü görmek istiyorum ve bunu her 5 ya da 10 yılda bir tekrarlanmaması için düzgün bir şekilde yapacağız!

"LÜBNAN TOPLUMUYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Açıklamalarının devamında, Lübnan'da yaşanan yıkıma dikkat çeken Donald Trump, Lübnan'da yaşanan acı olaylara ve saldırıların son bulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin şu sözleri sarf etti: