Donald Trump bugün ilk kongre hitabını gerçekleştirecek

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez ülkenim başkanı olarak kongreye hitap edecek...

Başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren dış politika, siyaset, göçmenlik ve vatandaş hakları gibi konularda tartışmalı kararlara imza attı.

Dün akşam saatlerinde "Yarın büyük gün" diyerek beklentileri yükselten Trump'ın, ikinci döneminde yapacağı ilk kongre konuşmasında nelerden bahsedeceği ve hangi konuları gündeme getireceği merak ediliyor.

AMERİKAN HALKINA HİTAP EDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump, bu akşam Kongre'deki ortak oturumda ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılacağı oturumda Amerikan halkına hitap edecek. Konuşma, yerel saatle bu akşam 21.00'de (TSİ 05.00) başlayacak.

KONGRE HİTABININ İÇERİĞİ VE BEKLENTİLER

Politik Gündem: Trump'ın konuşmasında, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın askıya alınması, Elon Musk liderliğindeki federal harcama kesintileri ve Meksika ile Kanada'ya karşı başlatılan ticaret savaşına değinmesi bekleniyor.

Ekonomik Politikalar: Başkanın, vergi reformları, federal harcama kesintileri ve göçmenlik politikaları gibi konularda Kongre'den destek talep etmesi öngörülüyor.

Uluslararası İlişkiler: Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik eleştirilerini ve Rusya ile ilişkilerdeki yeni stratejisini vurgulaması bekleniyor.