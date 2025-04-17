Geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye gümrük tarifesi açıkladı. ABD, Çin dışında diğer ülkelerin tarifelerine 90 gün geçiş süresi tanıdı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerini görüşmek üzere Washington'a ziyaret gerçekleştirdi.
ABD BAŞKANI İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEN İLK AVRUPA LİDERİ
Meloni, Trump’ın Avrupa ihracatlarına yüzde 20 oranında gümrük vergisi getirme kararını duyurmasının ve askıya alınmasının ardından ABD Başkanı ile yüz yüze görüşen ilk Avrupa lideri olarak kayıtlara geçti.
İKİ LİDERDEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Trump ve Meloni'den, görüşmeye ilişkin açıklama geldi...
Ticaret anlaşmaları konusunda çok iyi ilerlediklerini belirten Donald Trump, "Çin ile bir anlaşma yapacağız." ifadesinde bulundu.
MELONİ KONUŞTU
Öte yandan görüşmeye ilişkin Giorgia Meloni'den de açıklama geldi.
Meloni, "Gümrük tarifeleri konusunda anlaşma yapacağımızdan eminim." sözlerini sarf etti.
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