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Donald Trump: Çin ile bir anlaşma yapacağız

Donald Trump: Çin ile bir anlaşma yapacağız Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştiren Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapacaklarını bildirerek, "Ticaret anlaşmaları konusunda çok iyi ilerliyoruz." dedi.