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Donald Trump, Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önerdi

Donald Trump, Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önerdi ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi teklif etti.