Donald Trump, Çin'e uygulanan vergileri yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmeyi önerdi

ABD ve Çin arasında vergi savaşları sürüyor...
Son açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
Trump, Truth Social hesabından Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı.
YÜZDE 80'E İNDİRMEYİ ÖNERDİ
Açıklamada, Bakan Bessent'e atıfta bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadelerini kullandı.
İLK TEMAS OLACAK
İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.
ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek.
Görüşmelerde karşılıklı uygulanan tarifeler ve ticaret ilişkilerinin yeniden dengelenmesi ele alınacak.
ABD-ÇİN VERGİ RESTLEŞMESİ
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.
Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.
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