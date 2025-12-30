Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail heyetini ağırladı.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail ile Türkiye arasında olası bir çatışma ihtimaline ilişkin yöneltilen soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü dolu ifadelerle yanıt verdi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine dikkat çekerek, “Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum. Kendisi benim çok yakın bir dostumdur. Ona büyük saygı duyuyorum. Bibi’ye de çok saygı duyuyor. İsrail ile Türkiye arasında bir sorun yaşanmayacağını biliyoruz” dedi.

"SURİYE'NİN GÜÇLÜ BİR LİDERE İHTİYACI VAR"

Gazetecilerin Suriye’ye ilişkin sorularını da yanıtlayan Trump, ülkedeki yeni siyasi liderliğe değinerek, “Suriye’nin yeni bir Cumhurbaşkanı var. Şara çok güçlü bir adam. Kendisine saygı duyuyorum. Bölgenin güçlü bir lidere ihtiyacı var. Sessiz, pasif bir adam orada başarılı olamaz. Hayatında hiç zorluk yaşamamış birini bu göreve koyamazsınız” ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye yönetimiyle ilişkilerinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Şara ile çok iyi anlaşıyoruz. İsrail ile de iyi anlaşabileceklerine inanıyorum. İki tarafın iyi geçinmesi için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

"SURİYE KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAKKI TESLİM EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye sürecindeki rolüne de dikkat çeken Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kötü bir Suriye liderinden kurtulmamız konusunda bize yardımcı oldu. Bunun hakkını vermekte zorlanıyoruz ama Erdoğan’ın hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’yi kurtardı ve hiçbir zaman övgü istemedi.” değerlendirmesinde bulundu.