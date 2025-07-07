Donald Trump, Elon Musk ile yaşananları 'tren kazası' olarak tanımladı

Elon Musk ile Donald Trump arasında yaşanan gerilim çözülemiyor.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik açıklamada bulundu.

"ÜÇÜNCÜ PARTİLERİN İŞİ KAOS OLUŞTURMAK"

Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu.

Üçüncü partilerin "tam ve toplam yıkım ve kaos oluşturmakta" iyi olduklarını ileri süren Trump, "Güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz." ifadesini kullandı.

"SAÇMA ELEKTRİKLİ ARAÇ"

Trump, Cumhuriyetçilerin "ülke tarihinde türünün en büyük yasa tasarısını" henüz geçirdiğini ve bu anlamda "sorunsuz çalışan bir makine" olduklarını bildirdi.

Tasarının, "herkesi kısa sürede elektrikli araç almaya zorlayacak saçma elektrikli araç (EV) zorunluluğunu ortadan kaldırdığını" kaydeden Trump, dolayısıyla tasarının, Musk için "bir talihsizlik" olduğunu belirtti.

"ARKADAŞLARINDAN BİRİNİN NASA'YI YÖNETMESİNİ İSTEDİ"

Bu duruma en başında karşı çıktığını belirten Trump, artık elektrikli araç zorunluluğu olmadığını yineledi ve "İnsanlar artık istediklerini satın alabiliyor. Benzinle çalışan, hibritler (ki bunlar çok iyi gidiyor) veya ortaya çıktıkça yeni teknolojiler." yorumunu yaptı.

Trump, şunları kaydetti:

Bunun için iki yıldır kampanya yürütüyorum ve dürüst olmak gerekirse, Elon bana tam ve sorgusuz sualsiz desteğini verdiğinde, ona elektrikli araç zorunluluğunu sonlandıracağımı bilip bilmediğini sordum. Yaptığım her konuşmada ve yaptığım her sohbette bunu biliyordu. Bununla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi. Çok şaşırdım. Yakın arkadaşlarından birinin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) yönetmesini istedi.



(Musk'ın) arkadaşının çok iyi olduğunu düşünsem de, daha önce hiçbir Cumhuriyetçiye katkıda bulunmamış, mavi kanlı bir Demokrat olduğunu öğrenince şaşırdım. Elon da muhtemelen öyleydi. Elon'un uzay İşinde olan çok yakın bir arkadaşının, NASA'nın Elon'un kurumsal hayatının çok büyük bir parçası olduğu bir dönemde NASA'yı yönetmesini uygunsuz buldum.

"RAYDAN ÇIKAN BİR TREN"

"Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen 'raydan çıkmasını' ve esasen bir 'tren kazası' olmasını izlemek beni üzüyor." diyen Trump, bir numaralı görevinin "Amerikan halkını korumak" olduğunu sözlerine ekledi.

Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın üçüncü parti kurma fikrini "saçma" bulduğunu bildirmiş, iş adamının bu yöndeki çabalarını eleştirmişti.

YENİ PARTİSİ İÇİN ANKET AÇTI

Musk, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunarak, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadesini kullanmıştı.

Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.