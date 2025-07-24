Donald Trump: Elon'un işletmelerinin hiç olmadığı kadar başarılı olmasını istiyorum

Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump'ın git gelli ilişkisi devam ediyor.

Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor.

Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

"HİÇ OLMADIĞI KADAR GELİŞMESİNİ İSTİYORUM"

İddiaların aksine Musk'ın başarılı olmasını istediğini söyleyen Trump şunları kaydetti:

Elon'un ve ülkemizdeki tüm işletmelerin gelişmesini, hatta daha önce hiç olmadığı kadar gelişmesini istiyorum! Onlar ne kadar iyi iş çıkarırsa, ABD de o kadar iyi iş çıkarır ve bu hepimiz için iyi. Her gün rekorlar kırıyoruz ve ben de bunun böyle kalmasını istiyorum!