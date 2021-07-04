Donald Trump, Florida'da destekçilerine seslendi

Miting düzenleyen Trump, Beyaz Saray'ı geri alma sözü verdi. Trump, kendi dönemindeki politikaları savundu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Sarasota kentinde destekçileriyle buluştu.

Burada miting düzenleyen Trump, 2024 seçimlerini işaret ederek, yeniden seçileceğinden "emin" olduğunu ima etti.

"AMERİKA'YI KURTARACAĞIZ"

Mevcut Başkan Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, "Beyaz Saray'ı birlikte geri alacağız. Senato'yu geri alacağız ve Amerika'yı kurtaracağız." dedi.

Trump, "Ulusumuzu kurtarmanın tek yolu var" diyerek, "Önümüzdeki yıl ara seçimlerde zafer için çalışmalıyız. Şimdi olduğu gibi mücadeleye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KENDİ DÖNEMİNE ÖVGÜ

Donald Trump, kendi döneminde ekonomiyi geliştirdiğini, sınırda güvenliği sağladığını ve askeri desteklediğini söyledi.

Trump, görevden ayrıldığından beri "ABD'nin dış politika liderliği" statüsünün gerilediğini kaydetti.

"2020 SEÇİMLERİ HİLELİ"

ABD'nin eski başkanı, 2020 başkanlık seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını sıklıkla dile getiriyor.

İddiasını sürdüren Trump, söz konusu seçimler için "Tamamen hileli ve dürüst olmayan seçim" dedi.