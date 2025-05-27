Donald Trump, Harvard'ın hibe paralarını başka okullara aktaracak
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile ilgili yeni kararlar açıklamaya devam ediyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı en son açıklamada, "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

"BU PARAYA İHTİYAÇ VAR"

Trump, ayrıca 3 milyar doların ABD için büyük bir yatırım olacağını vurgulayarak, bu paraya ülkenin çok ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Aslı Didari
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