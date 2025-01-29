Donald Trump hükümeti uzayda mahsur kalan astronotları dünyaya döndürecek

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NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.

Ancak, Starliner'da meydana gelen teknik arızalar nedeniyle dönüşleri ertelendi ve NASA, kapsülün boş olarak Dünya'ya dönmesini talep etti.

Bu durum, astronotların planlanandan daha uzun süre ISS'de kalmasına neden oldu.

ASTRONOTLARI DÜNYAYA DÖNDÜRECEKLER

Başlangıçta, astronotların SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle Mart 2025'te Dünya'ya dönmeleri planlanıyordu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu süreci hızlandırmak için bir adım attı.

Trump, Elon Musk ve SpaceX'ten astronotların daha erken bir tarihte geri getirilmesini talep etti.

"BIDEN DÖNEMİNDE TERK EDİLEN 2 CESUR ASTRONOT"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, “Elon Musk ve SpaceX'ten, Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim.” ifadesini kullandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Musk, bu talebe olumlu yanıt vererek, astronotları en kısa sürede Dünya'ya döndürmek için çalışacaklarını belirtti.

SpaceX ekibi, astronotların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönüşünü sağlamak için gerekli hazırlıkların başladığını duyurdu.