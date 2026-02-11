Donald Trump ile Netanyahu bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, Umman'daki görüşmelerin ardından yerini bir süreliğine diplomasiye bıraktı.

Taraflar arasından herhangi bir anlaşmaya varılamazken, yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Bu kapsamda son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye gitti.

NETANYAHU BEYAZ SARAY'DA

Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlıyor.

Trump, ikinci başkanlık döneminin başından bu yana Netanyahu ile yedinci kez bir araya geldi.

GÜNDEM İRAN

Beyaz Saray'da başlayan görüşmede gündem İran olacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

Öte yandan Trump görüşme öncesi bir kez daha İran'ı tehdit etti.

ABD merkezli haber platformu Axios'a mülakat veren Trump, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına, bir gemi daha yollayabileceklerini ifade etti.

Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok sert bir önlem almak zorunda kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin İsrail'in görüş ve prensiplerini aktaracağını vurguladı.

İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı.