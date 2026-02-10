Trump, İsrail kanalına konuştu: İran ile anlaşma olmazsa zor şeyler yapmak zorunda kalırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasında yüksek tansiyon devam ediyor.

İki ülke heyetleri arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç alınamadı.

İki ülke arasındaki temasların devam edeceği belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

"ANLAŞAMAZSAK ZOR ŞEYLER YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

İsrail Kanal 12'ye konuşan Trump, bir kez daha tehditvari ifadeler kullanarak şunları kaydetti:

İran ile ya anlaşmaya varırız ya da çok zor bir şey yapmak zorunda kalırız.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDEBİLİR

Trump'ın açıklamaları iki ülke arasında tansiyonu bir kez daha yükseltirken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Axios'un haberine göre Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'ın vurmak için ikinci uçak gemisini yollayacak.

"İRAN GÜÇ DİLİNİ KABUL ETMEZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır." ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için her zaman Tahran'ın temel stratejisinin diyalog olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İRAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İran'a ait olduğu bildirilen İHA, Amerikan F-35 savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "İran'ın İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik." ifadeleri kullanılmıştı.