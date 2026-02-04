Donald Trump ile Şi Cinping telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya arenasında dikkat çeken görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Truth Social hesabından bir paylaşım yapan Trump, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

"KAPSAMLI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Ticaret ve askeri konuların yanı sıra Nisan ayında Çin'e yapacağı ziyaretin de görüşmede ele alındığını belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce son derece başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Oldukça uzun ve kapsamlı bir görüşmeydi" dedi.

DÜNYADAKİ SON GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayan ABD Başkanı, şunları kaydetti:

Tayvan, Rusya/Ukrayna arasındaki savaş, İran’la ilgili mevcut durum, Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’nden Petrol ve Doğalgaz satın alması uçak motoru teslimatları ve çok sayıda başka konu ele alındı.

"KİŞİSEL İLİŞKİMİZ SON DERECE İYİ"

İki ülke arasındaki temasların devam edeceğinin sinyalini veren Trump, "Çin ile olan ilişkimiz ve Başkan Şi ile olan kişisel ilişkim son derece iyi ve bunun bu şekilde korunmasının ne kadar önemli olduğunun her ikimiz de farkındayız.

Başkanlığımın önümüzdeki üç yılı boyunca Başkan Şi ve Çin Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı olarak birçok olumlu sonucun elde edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.