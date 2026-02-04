Marco Rubio: İranlılar görüşmeye hazırsa biz de hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasından yaşanan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasında yapılması beklenen görüşmelere ilişkin soru işaretleri henüz cevaplanmazken görüşme için son olarak Umman adres gösterildi.

Müzakere masasına hangi konuların dahil edileceği bilinmezken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan önemli bir açıklama geldi.

"İRANLILAR HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ"

Süreçte son durum hakkında bilgi veren Rubio, "İranlılar hazırsa biz de onlarla cuma günü görüşmeye hazırız.

Görüşme yeri üzerinde de hala çalışıyoruz." dedi.

"BALİSTİK FÜZELER DE DAHİL EDİLMELİ"

Rubio, açıklamasında ele alınacak konulara da değindi.

Nükleer konusunda müzakerelerin olacağını belirten Dışişleri Bakanı, "Müzakerelerin sonuca ulaşması için balistik füzelerin de dahil edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İRAN: FÜZE PROGRAMI SÖZ KONUSU DEĞİL

Rubio'nun açıklamalarının hemen ardından İran cephesinden karşı açıklama geldi.

İranlı Kaynaklar tarafından, "Umman’da ABD ile yapılacak görüşmeler sadece nükleer silahlar konusunda olacak, füze programı söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.