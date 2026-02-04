Somali'ye destek için Türk F-16 savaş uçakları bölgede konuşlandırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, başkent Mogadişu'daki Savunma Bakanlığı karargahında göreve başlama töreninde konuştu.

Bakan Fiqi, Türkiye'nin Somali ordusuna destek olmak amacıyla ülkeye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırdığını belirtti.

Fiqi, savaş uçaklarının Somali'nin hava gücünü daha da güçlendirmeyi ve terörle mücadele operasyonlarında stratejik destek sağlamayı amaçladığını ifade etti.

"BU ORTAKLIK GÜVENLİĞİ SAĞLAMA YETENEĞİMİZİ ARTIRACAK"

Fiqi, "F-16'lar, Somali ordusunun operasyonel kapasitesine önemli bir katkı sağlayacak.

Bu ortaklık, sınırlarımızı koruma ve ülke genelinde güvenliği sağlama yeteneğimizi artıracak" şeklinde konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLARIN HEMEN ÜZERİNE GELDİ

Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sırasında geldi.

Türkiye'nin Somali'ye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırması, Somali ordusunun ülkenin güney ve orta kesiminde terör örgütü Eş-Şebab mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğü dönemde geldi. Eş-Şebab, söz konusu bölgelerde sık sık askeri ve sivil hedeflere saldırı gerçekleştiriyor.

KAÇ TANE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Somali hükümet yetkililerine göre 3 Türk F-16 uçağı, 28 Ocak'ta Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Konuşlandırılan F-16 sayısına yönelik bilgi verilmedi.

Dün sosyal medyada paylaşılan videolarda, Türk F-16'larının Mogadişu üzerinde uçuş yaptığı görülmüştü.

SOMALİ AÇIKLARINDA PETROL ARAYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, daha önce yaptığı bir açıklama Türkiye’nin Somali açıklarında derin denizlerde sismik araştırma yapan ilk ülke olacağını, bölgede petrol bulunduğundan şüphe olmadığını belirtmişti.

Mahmud, "Şubat ayında aslında başlayacak bu sondaj çalışmaları. Sondaj gemisi şubat ayı gibi Somali'de olacak. Birkaç ay içerisinde de sonrasında oldukça pozitif sonuçlar almayı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-MAHMUD GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Beştepe'de kabul etmişti.

Görüşmede İsrail'in 1991 yılında Somali’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’i tanıması ele alınmıştı.