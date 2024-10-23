Donald Trump: İngiltere’deki İşçi Partisi ABD seçimlerine müdahale ediyor

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ABD'liler başkanlık seçimi için gün sayıyor.

Seçimin en tartışmalı ve dikkat çeken adayı olan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, her gün yeni bir skandala imza atıyor.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris'e adeta savaş açan Trump'ın yeni hedefi, İngiltere'nin iktidar partisi oldu.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNİ SEÇİME MÜDAHALE ETMEKLE SUÇLADI

Trump, İngiltere İşçi Partisi'ni, Harris'in kampanyasına destek kisvesi altında ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

BBC'nin haberine göre, sadece iddia yöneltmekle kalmayan Trump, partiyi ABD Federal Seçim Komisyonu'na şikayet etti.

Şikayetinde, İşçi Partisi ile Harris'in seçim kampanyası arasındaki temasların "açık yabancı müdahale" anlamına geldiği savunuldu.

Trump kampanyası "acil soruşturma" talep etti.

İDDİANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu şikayet, İşçi Partisi yöneticilerinden Sofia Patel’in sosyal medya uygulaması LinkedIn’de yaptığı bir paylaşıma dayanıyor.

Bu paylaşımda Patel, Kamala Harris adına kampanya yapmak üzere ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine seyahat etmek isteyenler için "on kişilik boş yer" olduğunu ifade ediyor.

Söz konusu paylaşımda “konaklamanın ayarlanacağı” da kaydediliyor.

Bu paylaşım olayın medyaya yansıması sonrası silindi.

"PARTİ ÜYELERİMİZ HER SEÇİMDE YER ALIYOR"

Şikayetin merkezindeki İşçi Partisi'nin lideri İngiltere Başbakanı Keir Starmer da tartışmaya dahil oldu.

Samoa'da bulunan Başbakan Starmer, İşçi Partili gönüllülerin "hemen hemen her seçimde yer aldığını" ve "bunu boş zamanlarında yaptıklarını" savundu.

Starmer, kalış sağlanması ile ilgili iddia içinse, "Sanırım oradaki diğer gönüllülerle birlikte kalıyorlar." dedi.

250 YILLIK GÖNDERME

Trump'ın seçim kampanyasının yaptığı şikayette, iki ülkenin ortak tarihine de bir gönderme yer aldı.

"İngiliz hükümetinin temsilcileri daha önce Amerika'da kapı kapı dolaşmaya çalıştıklarında, bu onlar için iyi sonuçlanmadı" ifadesiyle 250 yıl önce ABD'nin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasına gönderme yapıldı.