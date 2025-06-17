Donald Trump, İran- İsrail geriliminde gerçek bir 'son' istiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi’ni üç gün sürmesi beklenirken ikinci gününde terk ederek Air Force One ile Washington’a döndü.

Dönüş yolculuğu sırasında Orta Doğu’daki İran-İsrail gerilimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, İran’ın nükleer programına “gerçek bir son” istediğini vurguladı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHLARDAN TAMAMEN VAZGEÇMELİ"

Ateşkes arayışında olmadığını net bir şekilde ifade eden Trump, İran’ın nükleer silahlardan “tamamen vazgeçmesi” gerektiğini belirtti.

Trump ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip etmek için Beyaz Saray Durum Odası’nda bulunacağını söyledi.

"ATEŞKES İSTEMİYORUM, GERÇEK BİR SON İSTİYORUM"

Uçakta gazetecilere konuşan Trump, İran’ın nükleer programına dair kararlı bir tutum sergileyerek şöyle konuştu:

“Ateşkes aramıyorum. Gerçek bir son istiyorum. İran’ın nükleer programından tamamen vazgeçmesi gerekiyor.”

"ŞİMDİYE KADAR KİMSE YAVAŞLAMADI"

İsrail’in İran’a yönelik bombardımanının hız kesmeden devam edeceğini öngören Trump, “Önümüzdeki iki gün içinde neler olacağını göreceksiniz. Şimdiye kadar kimse yavaşlamadı.” dedi.

Tahran’ın olası tahliyesine ilişkin soruya ise insani bir yaklaşım sergileyerek, “İnsanların güvende olmasını istiyorum.” yanıtını verdi.

TRUMP ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ

Trump, İran’ın ABD çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdidine karşı da sert açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, “Eğer halkımıza bir şey yaparlarsa, çok sert karşılık veririz.” diyerek İran’ı uyardı.

Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı’nın, İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerine saldırması durumunda planlama seçenekleri sunup sunmadığı sorusuna ise, “Bunu size söyleyemem” diyerek detay vermekten kaçındı. Kongre’nin sekiz liderinden oluşan Gang of Eight’e brifing verilip verilmediği sorusuna ise, “Onlarla konuşacağız, ancak bu gerekli değil.” yanıtını verdi.

İRANLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEK İKİ İSMİ BELİRLEDİ

Çatışmanın beşinci gününde Trump, diplomasiye de kapı araladı.

İranlı yetkililerle görüşmeler yapmak üzere Başkan Yardımcısı James David Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u görevlendirdi.

ABD’li basın kuruluşu Axios’un haberine göre, Witkoff’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirmesi ihtimali bulunuyor.

Kanada’dan ayrılmadan önce bu görevlendirme konusunda kararsız olduğunu belirten Trump, “Geri döndüğümde ne olacağına bağlı.” demişti.