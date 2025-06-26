Donald Trump: İran nükleer tesisleri boşaltamadı

ABD’nin 22 Haziran’da İran’daki nükleer tesislere düzenlediği operasyon sonrası sessizliğini bozan eski Başkan Donald Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıyla ilgili yaptığı basın toplantısına değindi.

Trump, "Hayatımda gördüğüm en etkileyici, en profesyonel ve en “kanıtlayıcı” basın toplantılarından biriydi! ifadesini kullandı."

"BUNA KARIŞAN HERKES KOVULMALI"

ABD ordusuna bu başarılı saldırı için övgüler dizen Trump, istihbarat raporlarını ifşa ederek operasyonun zayıf olduğunu öne süren CNN ve New York Times'ı tekrar hedef aldı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bu cadı avında yer alan sahte haber kuruluşları, buna karışan herkesi kovmalı ve kahraman askerlerimiz başta olmak üzere herkesten özür dilemeli!"

"NÜKLEER TESİSLER BOŞALTILMADI"

Operasyon öncesi İran'ın zararı en aza indirmek için nükleer tesisleri boşalttığı iddiasını yalanlayan Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tesis çevresindeki otomobil ve küçük kamyonlar, şaftların üstünü örtmeye çalışan beton işçilerine aitti. Tesislerden hiçbir şey çıkarılmadı. Zaten bu, çok uzun sürerdi, fazlasıyla tehlikeliydi ve taşınacak malzemeler çok ağır ve zor hareket ettirilebilirdi!"