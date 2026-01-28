Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gözü İran'da...

İran için seçenekleri değerlendirdiğini söyleyen Trump, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"DONANMA GİDİYOR"

Trump, son yaptığı açıklamada, "İran'a büyük bir donanma gidiyor. Çok hızlı hareket ediyor. Umarım İran masaya oturur." dedi.

Trump devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

"VENEZUELA'YA GÖNDERİLENDEN DAHA BÜYÜK"

"Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln (gemi) önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo.

"UMARIM İRAN MASAYA OTURUR"

Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Umuyorum ki İran hızla “Masaya Oturur” ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder.

"ZAMAN TÜKENİYOR"

Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' gerçekleşti.

"BU SALDIRI DAHA KÖTÜ OLACAK"

Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim!"

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.