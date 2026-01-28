Abone ol: Google News

İran'dan ABD açıklaması: Askeri eylem, savaşın başlangıcı olacak

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, "ABD'nin gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek" dedi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 23:44
İran'dan ABD açıklaması: Askeri eylem, savaşın başlangıcı olacak
  • ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi, savaşın başlangıcı sayılacak.
  • Ali Shamkhani, İsrail dahil saldırıyı destekleyen ülkelere misilleme yapılacağını söyledi.
  • ABD'nin alacağı askeri adımlar karşısında İran, bölgesel hedeflerine yönelecek.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Shamkhani, ABD’nin İran’a saldırı düzenlemesi halinde başta İsrail olmak üzere söz konusu saldırıyı destekleyen her ülkeyi hedef alacaklarının belirtti.

"HERHANGİ BİR ASKERİ EYLEM, SAVAŞIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLECEK"

Shamkhani şöyle dedi:

"Sınırlı saldırı bir yanılsamadır. ABD’nin herhangi bir düzeyde gerçekleştireceği herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı olarak kabul edilecek. Buna yanıt, Tel Aviv'in kalbini ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alan, anında, kapsamlı ve eşi görülmemiş bir şekilde verilecek"

Dünya Haberleri