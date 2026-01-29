Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş Dünya Şampiyonu Gukesh'e kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, Tata Steel Satranç Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etti.

DÜNYA ŞAMPİYONUNA KAYBETTİ

Turnuvada ev sahibi ülkenin favorisi Jorden van Foreest’i ve Süper Büyük Usta Arjun Erigaisi’yi mağlup ederek dikkat çeken Erdoğmuş, bugün Dünya Şampiyonu Gukesh ile karşı karşıya geldi.

Beyaz taşlarla oynadığı mücadelede Dünya Şampiyonu Gukesh’e mağlup olan genç sporcu, performansıyla uluslararası satranç camiasında takdir topladı.

KARİYERİ

Yağız Kaan Erdoğmuş, kariyeri boyunca birçok yaş rekoruna imza attı.

Genç satranççı, Ekim 2024’te 13 yaş 3 ay 28 günlükken 2600 Elo barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç oyuncu oldu. Erdoğmuş, Mayıs 2024’te 2569 Elo’ya çıkarak 13 yaş öncesi en yüksek reyting rekorunu Judit Polgár’dan devraldı.

Başarıları arasında 2019 U-8 Avrupa Satranç Şampiyonası’nı tüm maçlarını kazanarak şampiyon tamamlaması, gençler kategorisindeki hızlı satranç turnuvalarında elde ettiği dereceler ve 2025 TePe Sigeman & Co Turnuvası’nda ikinciliği paylaşması yer alıyor.

Erdoğmuş, 2025 yılında eski dünya şampiyonu Peter Svidler’ı klasik maçta mağlup ederek 14 yaşında dünya ilk 100’e giren oyuncular arasına girdi.