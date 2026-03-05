İran'dan "kara harekatı" söylemlerine yanıt: Savaşçı evlatlarımız onları bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Senato üyelerine verdiği kapalı brifingde, İran’a yönelik olası kara harekatı ihtimali, İran’a ait insansız hava araçlarının düşürülmesinde yaşanan zorluklar ve ABD’nin mühimmat stoklarına ilişkin endişelerin ele alındığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, brifinge Rubio’nun yanı sıra CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı.

Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın misillemesiyle tırmanan Orta Doğu’daki gelişmeler değerlendirildi.

Senatörlerin toplantı sonrasında yaptığı açıklamalar, oturumda dört kritik başlığın öne çıktığını ortaya koydu.

KARA HAREKATI SEÇENEĞİ MASADA

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörler, İran’a yönelik kara harekatı ihtimalinin tamamen dışlanmadığına işaret etti.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, yönetimin İran’a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını söyledi.

Komitenin Demokrat üyelerinden Senatör Richard Blumenthal ise brifingin ardından asker gönderilmesi ihtimali konusunda daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott da kara harekâtının gerçekleşmemesini umduğunu ancak böyle bir seçeneğin tamamen masadan kaldırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Josh Hawley ise ABD askerlerinin İran’da konuşlandırılmasına karşı olduğunu vurgulayarak, böyle bir adım için Kongre onayı gerektiğini dile getirdi.

İRAN'DAN KARA HAREKATI SÖYLEMLERİNE TEPKİ

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bazı ABD’li yetkililerin İran’a yönelik kara harekâtı planlarından söz ettiğini belirterek sert bir açıklama yaptı.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İmam Humeyni ve İmam Hamaney’in savaşçı evlatları, sorumsuz ABD yetkililerini binlerce ölü ve esirle rezil etmek için onları bekliyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir” ifadelerini kullandı.