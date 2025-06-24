Ateşkes ihlali Donald Trump'ı çileden çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Beyaz Saray'dan hareket etmeden önce gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve ateşkes konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump'ın, İsrail'e hitaben yaptığı açıklamada, "Bu bombaları atmayın. Attığınızda bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen eve geri getirin." dedi.

SİNİRLENDİ, KÜFÜRLÜ KELİME KULLANDI

İki ülkeye kızgın olduğunu ifade eden Trump verdiği röportajda, "Temelde o kadar uzun ve sert bir şekilde savaşmış iki ülke var ki, artık ne halt ettiklerini bilmiyorlar." dedi.

Trump bu sözlerin arasına, Amerikalıların kullandığı o meşhur küfrü de ekledi ve "F**k" dedi.

"ATEŞKES YÜRÜRLÜKTE"

Trump, bu sabah ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'la koordinasyon halinde İran'la ikili ateşkes konusunda mutabakata varıldığını belirten bir açıklama yaparak, ülkenin tüm savaş hedeflerine ulaştığını belirtti.

Donald Trump'ın yaptığı son dakika açıklamasında, "İsrail İran'ı vurmayacak, Ateşkese devam." dedi.

İDDİALAR MEDYADA YALANLANDI

İran ordusunun İsrail'e ateş açtığı iddialarını yalanladığı resmi medyada yer aldı.

Ancak sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde patlamalar yaşandı ve sirenler duyuldu.

Trump, pazartesi günü hem İsrail'in hem de İran'ın 12 günlük savaşı sona erdirmek için ateşkes planını kabul ettiğini duyurmuştu.