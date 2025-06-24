İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail-İran çatışmalarının 12. gününde karşılıklı olarak ateşkes kabul edildi.

Ateşkesin ardından, İran'ın başkenti Tahran'da iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklama yaptığı esnada, dakikalar içerisinde, işgalci İsrail savaş uçaklarının Tahran'da ses duvarını aştığı ve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ

İsrail, 13 Haziran'da 'Yükselen Aslan Operasyonu' ile İran'daki bir çok bölgeye saldırı düzenlendi.

İran rejimi, İsrail'in hava saldırılarının yavaşladığı bir dönemde Tel Aviv, Hayfa, Bat Yam ve Yafa'ya ardı ardına füze saldırıları düzenledi.

Tahran'dan ateşlenen füzeler sonrası Tel Aviv ve Hayfa'da büyük yıkım meydana geldi.

ABD 3 NÜKLEER TESİSİ VURDU

İsrail-İran savaşının 10. gününde ABD de çatışmalara dahil oldu.

Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda ABD ordusuna ait B-2 bombardıman uçakları, İran'daki Fordo, İsfahan ve Natanz'taki nükleer tesisleri vurdu.

Tahran yönetimi, dün gece saatlerinde ABD'ye ait Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Tahran yönetimi üssün tamamen yok edildiğini açıkladı.

"TAM EKSİKSİZ BİR ATEŞKES"

Görüşmeden saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasında 'tam ve eksiksiz bir ateşkes' sağlandığını duyurdu.

Trump, rejim değişikli sorularının yanıtlayarak, "İran'da bir rejim değişikliği görmek istemem. Böyle bir durum bölgede sadece kaos yaratır." ifadeleri kullandı.