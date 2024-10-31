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Haber Merkezi

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin aday eski ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi yaptığı mitingde bir komedyenin Puerto Rico'yu "yüzen bir çöp adası" olarak tanımlamasına tepki göstermişti.

Biden bu sözler üzerine, "Donald Trump'ın karakteri yok. Latin toplumu onun umurumda değil. Geçen gün mitinginde bir konuşmacı Puerto Rico'yu yüzen bir çöp adası olarak tanımladı. Benim görebildiğim tek çöp onun destekçileri." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözleri kınayan Trump, ilginç bir davranışta daha bulundu.

ÇÖP KAMYONU SÜRDÜ

Biden ve Kamala ile atışmalarında dikkat çekici sözleri ve şovlarıyla öne çıkan Trump, bu defa "çöp" hakareti için çöpçü oldu.

Eski Başkan Donald Trump, Wisconsin'ın Green Bay kentinde bir çöp kamyonuna binerek çöp topladı.

"KAMALA VE BIDEN'IN ŞEREFİNE"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, kameralara dönerek, "Çöp kamyonumu nasıl buldunuz? Bu kamyonu Kamala ve Joe Biden'ın şerefine sürüyorum." ifadelerini kullandı.