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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'a Katar tarafından hediye edilen uçak krize dönüştü.

2024 seçimlerinde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, görev süresinin başlarında iç ve dış politikada gözle görülür biçimde aktif bir strateji izliyor.

ORTA DOĞU TURUNDAN KARLI DÖNDÜ

Özellikle Orta Doğu'daki pozisyonunu sağlamlaştırmak isteyen Trump, geçtiğimiz hafta çıktığı Orta Doğu turundan oldukça karlı anlaşmalarla döndü.

Bunların içinde en dikkat çekeni ise Katar'ın Trump'a hediye ettiği lüks yeni Air Force One...

GÜNEY AFRİKA LİDERİNİ AĞIRLADI

Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

GAZETECİLER HAZIR BULUNDU

Görüşme, Beyaz Saray'daki Oval Ofis’e benzer bir salonda gerçekleşti.

İki liderin karşılıklı koltuklarda oturduğu, ortada bir uçak maketinin yer aldığı oturumda çok sayıda gazeteci ve yardımcı da hazır bulundu.

"NE DİYORSUN SEN? NE ALAKASI VAR BUNUN"

Toplantının başlarında bir NBC muhabiri, Pentagon’un Katar’dan hediye edilen jetin Air Force One olarak kullanılabileceğine dair açıklamasını gündeme getirerek Trump’a bu konuda soru yöneltti.

Ancak Trump, muhabirin sözünü keserek sinirli bir şekilde, "Ne diyorsun sen? Katarlı bir... Ne? Biliyoruz... Ne alakası var bunun?" ifadeleriyle karşılık verdi.

"DEFOLUP GİTMELİSİN"

Trump, daha sonra ses tonunu yükselterek muhabire sert çıktı.

Trump, "Sen buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar jetiyle ne alakası var? Sus. Sus. Sana bir daha soru yok" dedi.

KANALI DA HEDEF ALDI

Tepkisini sürdüren Trump, NBC kanalını da hedef aldı.

Trump, "Bu, NBC’nin konuyu saptırma çabası. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gerekenlere sahip değilsin, yeterince zeki değilsin." diye konuştu.

'HIYAR' VE 'APTAL' DEDİ

Tepkisini sürdüren Trump açıklamalarında muhabire yönelik 'hıyar' ve 'aptal' kelimelerini kullandığı da görüldü.

KATAR YATIRIMLARINA VURGU YAPTI

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak, Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.

Ardından söz konusu muhabiri bir kez daha salondan çıkmaya davet etti.

"PETER BİR ŞEY, BERBAT BİR MUHABİR"

Trump, konuşma sırasında sık sık ilk soruyu yönelten gazeteciyi hedef almaya devam etti.

İsmini hatırlamadığı muhabir için, "Peter bir şey... O berbat bir muhabir" ifadelerini kullandı.

Salondaki diğer gazetecilerin sorularını engellemeye çalışan Trump, birkaç kez "Sessiz! Sessiz!" diyerek ortamı kontrol altında tutmaya çalıştı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Trump’ın basın toplantısı sırasında yaşanan bu gerilim, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Olayın yaşandığı anlarda Güney Afrika lideri Ramaphosa’nın gülümseyerek araya girmeye çalıştığı, fakat Trump’ın onun da sözünü kestiği görüntülere yansıdı.

Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.