Donald Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak nitelendirdi

ABD ordusu, 3 Ocak Cumartesi sabaha karşı saat 2.00 civarında Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenledi.

MADURO KAÇIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Karakas’ı hedef alan operasyonun ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

"VENEZUELA BİZİM YÖNETİMİMİZDE OLACAK"

Petrol zengini ülkeye yönelik, Hollywood filmlerini aratmayan baskını ‘muhteşem bir operasyon’ olarak niteleyen Trump, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Venezuela bizim yönetimimizde olacak." dedi.

GÖRSEL PAYLAŞTI

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından Wikipedia'dan alınmış gibi gösterdiği görsel paylaştı.

KENDİSİNİ VENEZUELA LİDERİ OLARAK TANITTI

Görseldeki Trump fotoğrafının altında, "Venezuela'nın Başkan Vekili" ifadesi dikkati çekti.

"2026 Ocak itibarıyla görevde" ifadesinin bulunduğu görselde başkan yardımcısı da JD Vance olarak yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.