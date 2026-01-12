Rıza Pehlevi'den Trump'a: Hem sizi hem de İran'ı yeniden büyük yapalım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da protestolar sürüyor...

İran'da, ulusal para birimi riyalinin değer kaybetmesi sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle protestolar patlak verdi.

538 kişinin hayatını kaybettiği protestoların başlamasıyla beraber, 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi'den peş peşe de açıklamalar gelmeye başladı.

TRUMP'A SESLENDİ

Rıza Pehlevi, FOX News kanalında ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu.

"İRAN'A DÖNMEYE HAZIRIM"

İran’daki protestolara ilişkin konuşan Pehlevi, Trump’a seslenerek “Sayın Başkan… Hem biz hem de siz İran’ı yeniden büyük yapabilelim. Bu yolda ortak olalım. İlk fırsatta İran’a dönmeye hazırım.” dedi.

"BANA GÜVEN DUYMALISINIZ"

Pehlevi, “Daha önce de söylediğim gibi, liderlik etmeye hazırım. Ancak nihai tercih halka aittir. Benim şu anki görevim, geçiş sürecinin gerçekleşmesini sağlamaktır. İnsanların adımı anmasının nedeni de bana güven duymalarıdır.” ifadelerini kullandı.

TRUMP KAPIYI ARALIK BIRAKMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Pehlevi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum." karşılığını vermişti.