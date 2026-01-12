İran'daki protestolarda can kaybı 538'e yükseldi: Ceset torbalarında yakınlarını aradılar İran'da başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestolarda can kaybı artmaya devam ederken göstericiler ile emniyet güçleri arasındaki gerginlik sürüyor. İranlılar, cansız bedenlerine ulaşmak için ceset torbaları arasında yakınlarını arıyor.

Göster Hızlı Özet İran'daki protestolarda can kaybı 538'e ulaştı; yakınları ceset torbalarında arandı.

ABD merkezli HRANA, ölenlerin 490'ının gösterici ve 48'inin emniyet görevlisi olduğunu bildirdi.

Gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. CAN KAYBI 538'E YÜKSELDİ 16. gününde; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde ölenlerin 490'ının gösterici, 48'inin emniyet görevlisi olduğunu duyurdu. YAKLAŞIK 11 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi. CESET TORBALARI ARASINDA YAKINLARINI ARADILAR Gösteriler devam ederken, kentin güneyindeki Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde acı manzaralar kaydedildi. Bölgede çekilen videolarda aileler, ceset torbaları arasında protestolarda öldürülen yakınlarını ararken görüldü. CANSIZ BEDENLER KAMYONETE YÜKLENEREK TAŞINDI Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerce ceset torbası yer aldı. Kamyonetlere yüklenen ceset torbaları merkezden uzaklaştırıldı. Dünya Haberleri İran Dışişleri Bakanı konuştu: Protestoculara silah dağıtılıyor

