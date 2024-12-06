Donald Trump, kripto paradan sorumlu olacak ismi açıkladı

DHA

Seçim zaferi sonrası ABD'nin 47'inci başkanı Donald Trump, 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak görev yapacak ismi bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, o isim girişimci ve yatırımcı David Sacks olacak.

"YASAL BİR ÇERÇEVE ÜZERİNDE ÇALIŞACAK"

Donald Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek.

Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin başında olacağını belirten Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki ‘en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı’ olduğunu aktardı.