Donald Trump, kurabiye anketinde önde götürüyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi farklı bölgelerde çeşitli anketler yapılıyor.

Ancak öyle bir anket var ki 40 yıldır seçim sonuçlarını doğru bilmesiyle tanınıyor.

Ohio’daki yaklaşık 100 yıllık bir fırın ise bu heyecanı tatlı bir hale getirdi. Fırın sahipleri, başkan adaylarının karikatürleriyle süslenmiş kurabiyeler hazırlayarak bu kurabiyelerin satışlarına göre seçim sonucunu tahmin ediyor. Üstelik bu yöntem, 1984’ten beri başarıyla devam ediyor.

"10 SEÇİMDEN 9'UNU DOĞRU TAHMİN ETTİK"

Fırın sahipleri, "40 yıldır kurabiye anketi yapıyoruz ve 10 seçimden 9’unu doğru tahmin ettik" diyerek bu yılki tahminlerinde de iddialı.

TRUMP ÖNDE GÖTÜRÜYOR

1 Kasım itibarıyla 30 bini aşkın Trump kurabiyesi satılmışken, Kamala Harris kurabiyeleri 11 bin 960’ta kaldı. Kararsızları temsil eden kurabiyelerden de 2 binden fazla satıldı.

Kurabiye anketinin seçim oylamasından en büyük farkıysa birden fazla almanın mümkün olması.

SATIŞLAR ARTTI

Fırın sahipleri, seçim döneminde kurabiyelere olan ilgiden memnun olduklarını ve satışlarının arttığını söylüyor.

Fırının "kurabiye anketi", seçim günü yaklaşırken ABD’nin dört bir yanından ilgi çekmeye devam ediyor.

SON ANKETTE EŞİT ÇIKTILAR

ABD’de yapılan son ankette, başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in ülke genelinde oy oranları yüzde 48 ile eşit çıktı.

20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.

Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.