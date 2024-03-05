Donald Trump, Kuzey Dakota'da ön seçimi kazandı Trump, eyaletteki 29 delegenin oyunu kazanmayı başardı. Rakibi Haley'e karşı zafer elde eden Trump'ın 1215 delegeye ulaşması gerekiyor.

AA

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde ön seçim yapıldı.

Ülkenin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump, seçimin galibi oldu.

CBS News'ün haberine göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kampanyalar devam ederken, Cumhuriyetçilerin Kuzey Dakota'daki ön seçimi dün yapıldı.

29 delegenin oyunu aldı

Kuzey Dakota'daki seçimde Trump, parti içindeki tek ciddi rakibi Nikki Haley'e karşı zafer elde ederek eyaletteki 29 delegenin oyunu hanesine yazdı.

Eyalette yapılan ön seçimdeki oy pusulasında, Floridalı iş adamı David Stuckenberg ve Texaslı iş adamı Ryan Binkley'in isimleri de yer aldı.

ABD genelinde 276'ya ulaştı

Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Trump, bu galibiyetinin ardından ülke genelinde 276 delegenin oyunu aldı.

Kritik 'Süper Salı' seçimleri

Cumhuriyetçi ve Demokratlar için başkanlık yarışının en kritik günlerinden kabul edilen ve "Süper Salı" olarak nitelendirilen bugün (5 Mart), iki partinin de 15 ayrı eyalette ön seçimleri yapılacak.

"Süper Salı" ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)