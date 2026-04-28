Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Haber Merkezi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendi.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, saldırıda 11 köylünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq-Aliyu, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP saldırılar düzenliyor.

