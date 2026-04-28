Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koparan'a K.B. (32) idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 70 yaşındaki Koparan, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü K.B. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.