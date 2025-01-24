Donald Trump: Kuzey Kore lideri ile iletişime geçeceğim

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e mülakat verdi..

Burada Trump'a Kuzey Kore lideri Kim ile temasa geçip geçmeyeceğine dair soru yönetildi.

"O ZEKİ BİR ADAM"

Trump'ın ise bu soruya yanıtı, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." oldu.

Trump, "(Kim) O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." diye konuştu.

KUZEY KORE TOPRAKLARINA AYAK BASAN İLK ABD BAŞKANI

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.