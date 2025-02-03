Donald Trump, ‘LGBT ayını’ askerler için ‘Gaziler ayı’ olarak değiştirecek

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ABD’de ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta yeniden göreve başladı.

Tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Trump’ın, şimdi de dünya genelinde LGBT Onur Ayı olarak kutlanan Haziran’ı, savaşta yaralanan askerler için “Gaziler Ayı” olarak değiştirmeyi planladığı iddia ediliyor.

DAHA ÖNCE DE LGBT KONUSUNDA SERT KARARLARA İMZA ATMIŞTI

Trump daha önce, Başkanlık döneminde trans bireylerin ABD ordusunda görev yapmasını yasaklayan bir kararname imzalamış ve federal kurumların eşitlik ve kapsayıcılık politikalarına yönelik kısıtlamalar getirmişti.

Ayrıca kendi yönetiminin resmi politikasında yalnızca kadın ve erkek cinsiyetinin kabul edileceğini söyleyen Trump "Görevimin henüz birinci gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim" demişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Trump, askerler ve gazilere yönelik destek programlarını artırma yönündeki söylemleriyle biliniyor.

Şu ana kadar Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Ancak Trump’ın bu tür bir değişiklik yapacağı iddiası ABD’de yeni bir tartışma başlattı.