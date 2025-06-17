Donald Trump: Macron reklam peşinde koşuyor

Haber Merkezi

Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 G7 Zirvesi, İsrail ve İran arasındaki gerilimin gölgesinde başladı.

Başlangıçta enerji güvenliği, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin korunması, dijital dönüşüm ve orman yangınlarıyla mücadele gibi konuları ele almayı amaçlayan zirve, iki ülke arasındaki gerilimin nasıl bitirileceğine odaklandı.

Zirve, diplomatik bir krizden kaçınmak için ortak bir bildirge yayınladı.

İMZA ATMADI

Ancak en dikkat çeken gelişme, ortak bildirinin İran’ın nükleer silah edinmesini kesin bir dille reddetmesine ve İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ifadesini içermesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu bildiriyi imzalamaması oldu.

ZİRVEDEN ERKEN AYRILDI

Zirvenin ikinci gününde, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran arasındaki artan gerilim nedeniyle G7 Zirvesi’nden erken ayrılarak Washington’a döndü.

Beyaz Saray, Trump’ın bu kararını “Orta Doğu’daki gelişmeler” olarak gerekçelendirdi.

Trump, ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasında bir anlaşma olasılığına umutlu olduğunu, ancak “bazen ülkelerin yeterince savaşmaları gerektiğini” söyledi.

"TRUMP ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın erken ayrılışını, İsrail ve İran arasında bir ateşkes sağlamak için çalıştığı şeklinde yorumladı.

Macron, “Trump, G7 liderlerine İran ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için çalışacağını söyledi. Amerikalılar, İranlılara görüşme teklifinde bulundu. Ne olacağını göreceğiz.” dedi.

Macron, ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması gerektiğini vurgulayarak ABD’nin İsrail’e baskı yapabileceğine inandığını ekledi.

TRUMP'TAN MACRON'A SERT YANIT: REKLAM PEŞİNDE KOŞUYOR

Macron’un bu yorumları, Trump’ın sert tepkisine yol açtı.

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Macron’un iddialarını yalanladı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nı “reklam peşinde koşmakla” suçladı.

Trump’ın açıklaması şu şekildeydi:

“Fransa’nın reklam peşindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hatalı bir şekilde Kanada’daki G7 Zirvesi’nden ayrılıp Washington’a İsrail ve İran arasında bir ‘ateşkes’ üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış! Şu anda Washington’a neden gittiğimi Emmanuel kesinlikle bilmiyor ve bu durumun ateşkesle hiçbir ilgisi yok. Konu çok daha büyük. Kasıtlı olsun ya da olmasın, Emmanuel her zaman yanlış anlıyor. Takipte kalın!”

Trump, açıklamasında Washington’a dönüş nedenini “çok daha büyük” bir mesele olarak nitelendirdi, ancak bu konuda detay vermedi.