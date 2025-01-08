Donald Trump Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek istiyor

Haber Merkezi

20 Ocak tarihinde görevini resmen devralacak seçilmiş başkan Donald Trump, Meksika ile ilgili tartışmalı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Panama Kanalı, Grönland ve Kanada'dan sonra Trump, gözlerini tekrar Meksika'ya çevirdi.

Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleyen Trump, Meksika Körfezi'nin adını değiştirmek istediğini açıkladı.

"AMERİKA KÖRFEZİ OLACAK"

Trump konuşmasında, "Meksika Körfezi'nin adını, güzel bir halkaya sahip olan Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bu, çok fazla alanı kapsıyor, Amerika Körfezi. Ne güzel bir isim. Ve uygun. Ayrıca Meksika, milyonlarca insanın ülkemize akın etmesine izin vermeyi bırakmalı." dedi.

YASA TASARISI SUNULACAK

Trump'ın müttefiki Cumhuriyetçi Parti'den Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene , Perşembe sabahı bu yönde bir yasa tasarısı sunacağını söyledi .

Greene konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkı, ticaretin yürütülebilmesi için deniz su yollarını korumak ve güvence altına almak için faturayı ödüyor. ABD silahlı kuvvetlerimiz, bölgeyi yabancı ülkelerden gelebilecek her türlü askeri tehditten koruyor," dedi bir bildiride. "Bu bizim körfezimiz. Doğru adı Amerika Körfezi'dir ve tüm dünya ona bu şekilde hitap etmelidir." ifadelerini kullandı.

İSİM DEĞİŞTİRME YETKİSİNİN OLUP OLMADIPI KESİN DEĞİL

Trump'ın ABD'de kullanılmak üzere ismi değiştirme yetkisine sahip olup olmadığı henüz belli değil; ancak hem kendisinin hem de Kongre'deki Cumhuriyetçilerin yapacağı bir hamle, ABD hükümetinin referanslarını değiştirebilir.

Körfez, ABD ve Meksika ile Küba boyunca binlerce mil boyunca uzanan Atlas Okyanusu'ndan uzak bir okyanus havzası ve marjinal denizdir.

Meksika ve ABD, körfez boyunca neredeyse eşit sayıda kıyı şeridi mili paylaşmaktadır, ancak Meksika, ABD'den yaklaşık 60 mil daha fazla körfez kıyı şeridine sahiptir. Florida, Teksas, Louisiana, Mississippi ve Alabama'nın hepsinin körfez kıyı şeritleri vardır.

Körfezin yaklaşık yarısında, ABD, Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri'ne göre uluslararası hukukun izin verdiği ölçüde, doğal kaynakları keşfetme, yönetme ve yargı yetkisi konusunda egemen haklara sahiptir. Bu sınır yukarıdaki haritada gösterilmiştir.

Trump, ABD'nin "Amerika Körfezi" ifadesini resmen değiştirmesi halinde, diğer ülkelerin de aynı şeyi yapma zorunluluğu kalmayacak.