Donald Trump Meksika Körfezi'nin adını resmen değiştirdi

İHA

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi tüm fırtınasıyla sürüyor.

Seçim döneminin başlarından Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki ısrarını sürdüren Trump, başkanlık görevini resmen devralmasıyla harekete geçti.

Trump, körfezin adının resmen değiştirilmesi için talimat verdi.

AMERİKA KÖRFEZİ OLACAK

ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın talimatı üzerine Meksika Körfezi artık resmen Amerika Körfezi olarak anılacak. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi (Alaska'daki Denali Dağı) ise bir kez daha McKinley Dağı adını taşıyacak. Bu değişiklikler, ABD'nin olağanüstü mirasını koruma ve gelecek nesillerin, kahramanlarının ve tarihi varlıklarının mirasını kutlamasını sağlama konusundaki kararlılığını teyit etmektedir.ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Coğrafi İsimler Kurulu, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki resmi federal isimlendirmeyi hızla güncellemek için çalışıyor. Değişiklikler, federal kullanım için derhal yürürlüğe girecek" ifadeleri kullanıldı.

MCKİNLEY DAĞI

Öte yandan 1917 yılında suikasta uğrayan ABD'nin 25. Başkanı William McKinley'i onurlandırmak için ismi, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki McKinley Dağı'na ismi verilmişti. Ancak Barack Obama yönetimi, 2015'te McKinley Dağı'nın ismini "Denali Dağı" olarak değiştirmişti.

MEKSİKA KÖRFEZİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın körfeze ABD'de istediği ismi verebileceğini, ancak körfezin Meksika'da ve dünyanın geri kalanında "Meksika Körfezi" olarak tanınmaya devam edeceğini ifade etmişti.