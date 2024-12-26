Donald Trump, Panama Büyükelçisi adayını açıkladı

AA

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, tartışmalara neden olan Panama Kanalı açıklamalarının ardından yeni bir duyuru daha yaptı.

Panama Kanalı'nın tekrar ABD'ye verilmesi talebinde bulunabileceğini açıklamasından sonra Panama halkı ve lideri tarafından büyük bir eleştiriye maruz kalan Trump, Panama Büyükelçisi adayını açıkladı.

CABRERA BÜYÜKELÇİ ADAYI OLDU

Panama Kanalı üzerinden ABD'nin çok yüksek ödeme yaptığını ve kanalın ABD'ye geri verilmesi gerektiğini savunan Trump, Panama Büyükelçiliği görevine Cabrera'yı aday gösterdi.

Trump'ın Florida'daki seçim ekibinde de görev yapan Cabrera, Miami-Dade Kent Komiseri olarak görev yapıyordu.

PANAMA KANALI TARTIŞMASI

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

"PANAMA BİZİMDİR, BİZİM KALACAK"

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı