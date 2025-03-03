Donald Trump paylaştı: Yarın büyük bir gece olacak

İHA

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da tarihi anlar yaşandı..

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıda iki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi.

GÖRÜŞMEDE TRUMP'TAN SERT ÇIKIŞ

Gergin geçen görüşmede iki lider, karşılıklı olarak atıştı.

"Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak." diyen Trump'a karşı Zelensky, "Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli." diye yanıt verdi.

Zelensky'nin "ABD ile değerli maden anlaşması Ukrayna savaşını durdurmak için yeterli değil" sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelensky bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz." dedi.

"BİZ OLMASAYDIK PUTİN SAVAŞI 3 GÜNDE KAZANIRDI"

Trump, Zelensky'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

Zelensky'ye, minnettar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı." dedi.

Ayrıca, gergin geçen görüşmenin ardından Zelensky, Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı.

"UKRAYNA'NIN HİÇBİR TOPRAĞINI PUTİN'İN RUSYA'SINA VERMEYEN TEK BAŞKAN DONALD TRUMP'TIR"

Trump, Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz. Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın.

TRUMP'TAN İKİNCİ BİR PAYLAŞIM GELDİ

Ayrıca Trump, ikinci bir paylaşımda daha bulundu.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım." diyerek dikkat çekti.