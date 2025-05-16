Donald Trump: Putin ile en kısa zamanda görüşeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine dönüyor...

Orta Doğu turunu tamamlayan Trump, Abu Dabi'deki bir iş toplantısı sırasında Washington'a döneceğini açıkladı.

Tüm dünyanın gündemine oturan Rusya ve Ukrayna arasındaki İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakerelerine ilişkin konuşan Trump, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz." dedi.

"PUTİN İLE EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "en kısa sürede" görüşeceğini ve Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri için harekete geçeceğini belirtti.

Trump, Rus liderle görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp gideceğim." dedi.

Trump, haftada ortalama 5 bin gencin öldüğünü vurgulayarak, "Bu işi çözmeliyiz." dedi.

"GAZZE'DEKİ DURUMLA İLGİLENECEĞİM"

Trump, ABD'nin Gazze'deki durumla "ilgileneceğini" söyledi ve gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Filistin topraklarında insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’ın Terörle Mücadele Kıdemli Direktörü Sebastian Gorka, ABD yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında “çok yakında” bir görüşme gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Politico gazetesine konuşan Gorka, “Anlaşmalar tamamen zamanlamayla ilgilidir. Doğru zaman geldiğinde Başkan Putin’le bir araya gelecektir ama benim beklentim yakın bir zamanda olması yönünde.” dedi.

Gorka, ‘Yakın zamanda’ ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna ise tepki göstererek “Elde edeceğiniz tek şey bu.” yanıtını verdi.

"TARAFLARDAN BİRİ EKSİKSE TRUMP GİTMEZ"

Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılıp katılmayacağı sorusunu da “Hayır, çünkü tüm tarafların karar vermesine ihtiyacımız var. Taraflardan biri eksik, değil mi? Trump'ın orada olmasının bir anlamı yok. Tüm tarafların uzlaşmaz olmadığından emin olmamız gerekiyor.

Ancak şundan emin olabilirsiniz ki (Ukrayna'ya ilişkin anlaşmalarla) o kağıt parçasının üzerine son mürekkep döküldüğünde, Başkan Trump o anlaşmayı mühürleyen kişi, anlaşma sanatının arkasındaki adam olacaktır.” şeklinde yanıtladı.

"ÖNCELİĞİMİZ KANI DURDURMAK"

Beyaz Saray yetkilisi, “Sahadaki gerçekliğin farkındayız ve ister Orta Doğu ister Ukrayna olsun tek bir önceliğimiz var o da akan kanı durdurmak. Geri kalan her şey akan kan durdurulduktan sonra gelir.” dedi.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, perşembe günü TASS'ın bir sorusuna verdiği yanıtta önümüzdeki günlerde bir Putin-Trump görüşmesinin planlanmadığını söylemişti.